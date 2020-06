[속보] 창녕 9세 여아 학대 계부 체포영장 발부

속보[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 9세 여아를 잔혹하게 학대해 전 국민을 충격에 빠뜨리게 한 계부(35)가 13일 경찰에 체포됐다.

경남 창녕경찰서는 이날 오전 10시55분께 계부에 대한 체포영장을 발부받아 경찰서 별관으로 연행했다.

