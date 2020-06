[아시아경제 송승윤 기자] 서울 동묘시장 상인들이 길고양이를 학대하는 모습이 담긴 사진이 온라인상에 퍼지면서 경찰이 내사에 나섰다.

12일 경찰 등에 따르면 이날 오후 1시께 종로구 동묘시장에서 상인들이 길고양이의 목을 줄로 묶고 쇠꼬챙이로 찌르는 등 학대하는 일이 벌어졌다.

인근을 지나던 한 시민이 이를 촬영해 인터넷에 올렸고, 이 사진이 소셜네트워크서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티 등에 퍼지면서사건이 알려졌다. 이 게시물 최초 작성자는 임신한 고양이가 가게를 자꾸 드나들자 가게 주인이 화가 나 이런 일을 벌였다고 주장했다.

길고양이를 학대한 의혹을 받는 상인은 학대 사실을 부인하는 것으로 전해졌다.

경찰은 내사를 통해 정확한 사건 경위를 조사해하고 동물학대 등의 혐의점이 있으면 정식 수사할 계획이다.

