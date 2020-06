[아시아경제 오주연 기자] 압타바이오 압타바이오 293780 | 코스닥 증권정보 현재가 35,250 전일대비 1,300 등락률 +3.83% 거래량 1,234,637 전일가 33,950 2020.06.12 15:14 장중(20분지연) close 는 당뇨병성 신증 치료제 APX-115의 유럽 임상 2상 시험 계획(IND)을 승인받았다고 12일 공시했다. 회사 측은 "현재 당뇨병성 신증 전문치료제로 승인받은 약물은 없으며 ARB/ACE 계열 고혈압치료제가 대증요법 정도로 사용되고 있는 실정이므로 신규 당뇨병성 신증 치료제의 개발 수요가 매우 크다"고 전했다. 이어 "APX-115는 당뇨병성 신증을 유발하는 근본 원인인 NOX효소를 길항함으로써 산화성 스트레스를 조절해 당뇨병성 신증에 대한 치료효과를 가지며 유럽임상 1상 시험에서 인체에 대한 안전성을 확인한 바, 본 임상연구 진행 후 개발 완료 시 글로벌 임상3상에 진입할 예정"이라고 전했다.

