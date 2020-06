'2분만에 심사 끝' 애큐온 비상금대출 출시

[아시아경제 김민영 기자] 애큐온캐피탈이 새로운 심사 기법을 도입해 2분 만에 심사가 끝나는 ‘애큐온 비상금대출’을 선보인다고 12일 밝혔다.

애큐온 비상금대출은 일체의 서류 제출이나 영업점 방문이 필요없는 비대면 자동대출 상품으로 심사에 걸리는 시간을 최소 2분대까지 줄였다. 신용등급 1~6등급의 만 20세 이상 내국인이 본인 명의 휴대폰이나 신용카드만 가지고 있다면 신청 가능하다. 최대 12개월 동안 최저 연 7.9% 금리로 최대 200만원까지 대출받을 수 있다.

이 상품은 스마트카드 솔루션 업체인 코나아이 제휴상품으로 코나카드 애플리케이션(앱)에서 신청할 수 있다. 코나카드에 충전된 대출금을 이용해 오프라인 가맹점에서 결제하거나 온라인 결제에 쓸 수 있다.

애큐온캐피탈은 해당 상품의 대출 심사에 텔코 스코어(통신사 이용 실적) 등 비금융 데이터를 적극 활용한다. NICE평가정보가 개발한 텔코 스코어는 음성통화 건수, 데이터 사용량, 요금 미납 이력, 단말기 할부금액 등 20개의 통신 빅데이터를 분석해 대출가능 여부를 정하는 새로운 신용평가 모델이다.

애큐온캐피탈 관계자는 “비금융 데이터를 활용한 상품을 지속적으로 출시해 고객들이 손쉽게 금융을 접할 수 있도록 하겠다”며 “소상공인이나 사회초년생, 주부처럼 평소 대외 금융거래 이력이 많지 않은 고객에게도 양질의 금융서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

