"가장 사랑했던 사람 기억 남아" 한예슬, 유튜브서 전 남자친구 언급

한예슬이 11일 자신의 유튜브 채널 '한예슬 is'에서 전 남자친구를 언급했다. 사진='한예슬 is' 유튜브 영상 캡처

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 한예슬이 사랑했던 사람으로 전 남자친구를 언급했다.

한예슬은 11일 자신의 유튜브 채널 '한예슬 is'에 '한예슬 내가 궁금해? 한예슬의 Q&A'라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 영상에서 그는 자신의 구독자들이 그동안 궁금해하던 내용에 대해 솔직하게 답변하는 시간을 가졌다.

그는 '살면서 가장 잘했다고 생각하는 순간은'이라는 질문에 "매번 힘들고 포기하고 좌절하고 있는 순간이 있었다. 당연히 그런 순간에는 힘든 걸 다 느낀다"라며 "근데 그 시기를 잘 지내서 신념을 잘 지키려고 노력하며 걸어가는 그런 나의 작은 행동들이 모여서 나의 지금까지 인생이 되었고, 그 순간들이 내가 잘했던 일이지 않을까 싶다"라고 말했다.

이어 그는 '무엇을 할 때 가장 즐겁고 재미있나요?'라는 질문에 "가장 사랑하는 사람과 시간을 보내는 게 가장 재미있고 가장 행복하고 가장 시간 가는 줄 모르는 게 아닐까"라고 말했다.

그러면서 "그런데 지금 사랑하는 사람이 없어서 좀 심심하다. 삶이 좀 지루하다. 그런데 언젠가 또 사랑하는 사람이 생기면 세상 너무 재미있고 너무 신나고 내가 세상의 주인공이 된 것 같은 그런 느낌이 들겠다"라고 덧붙였다.

그는 '만나왔던 모든 사람 중에 가장 기억에 남는 사람이 있냐'는 질문에는 "정말 솔직히 얘기하면 자기가 제일 사랑했던 사람이 제일 기억에 남지 않을까. 그렇다면 나는... 얘기해도 되나?"라며 입을 가린 채 전 연인의 이름을 말했다.

그는 "(그 사람이)제일 사랑했던 사람이다. 부인할 수 없다"라고 말했다.

마지막으로 "질문을 받는 게 이렇게 재미있는 일인지 몰랐다"라며 "어쩌면 그동안 나를 좀 더 가까이 알아줬으면 하는 목마름이 있었나 보다. 사람은 누구나 관심받고 싶고 사랑받고 싶고 이해받고 싶어 하니까"라며 "이번 영상을 통해 나에게 한 걸음 더 가까이 다가가는 시간이 되었으면 좋겠다"라고 말했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr