속보[아시아경제 허미담 기자] 서울시는 10일 오후 6시까지 파악한 서울 발생 코로나19 확진자 누계가 1천41명으로 8시간 전 집계 대비 12명 늘었다고 밝혔다.

새로 파악된 서울 발생 환자 12명 중 8명은 리치웨이 집단감염 관련(누계 57명)이었고, 부천시 쿠팡 관련이 1명(누계 23명), 양천구 운동시설 관련이 1명(누계 34명), 해외접촉이 1명(누계 285명), 기타가 1명(누계 300명) 등이다.

