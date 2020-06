[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 장수군은 보행자용 도로명판 164개를 설치할 예정이라고 10일 밝혔다.

군에 따르면 군민과 관광객들 편의를 위해 현재까지 전체 도로명판 3826개중 보행자용 도로명판 2891개를 설치했다.

하지만 교차로(장수군 교차로 수 3564개) 대비 도로명판 적정 비율인 1.35개를 달성하기 위해 추가적으로 설치한다는 계획이다.

이에 따라 군은 총 2900만원의 예산을 투입하여 보행자들의 통행이 잦은 골목길, 교차로 등을 위주로 총 164개의 보행자용 도로명판을 오는 25일까지 7개 읍면 지역 전체에 설치할 예정이다.

군 관계자는 “보행자용 도로명판은 안내시설물 중 가장 우리 삶에 밀접하게 연결된 시설이므로 민원인의 불편이 없도록 지속적으로 설치 관리하겠다”고 말했다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr