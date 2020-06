광양시의회, 2020년도 제1차 의정자문위원회 개최

의정활동 공유 및 지역 현안 사항 논의

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시의회는 10일 운영위원회 회의실에서 김성희 의장을 비롯한 시의원들과 의정자문위원들이 참석한 가운데 제8대 광양시의회 상반기 마지막 의정자문위원회 정기회의를 개최했다.

이번 회의는 그동안의 의정활동을 공유하고 지역 각종 현안 사항에 대한 의견 수렴과 발전 방향을 모색하는 시간을 가졌다.

특히 이날 안건으로 코로나19 사태 장기화로 침체된 광양항 활성화를 위한 지원 대책과 실질적인 인구 증가를 위한 청년 일자리 정책 수립 등 심도 깊은 논의가 이루어졌다.

김성희 의장은 “2년의 임기 동안 바쁘신 중에도 적극적으로 참여해 주신 자문위원님들께 감사의 말씀을 드리며, 의정 발전을 위한 소중하고 뜻깊은 시간이 되었다”며, “제시한 안건이나 의견들이 해결되어 시민 불편이 해소될 수 있도록 동료 의원들과 함께 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 의정자문위원회는 ‘광양시의회 의정자문위원회 조례’에 따라 각계각층이 참여한 26명의 위원으로 구성되었으며, 2년의 임기 동안 의정 및 정책에 대한 자문역할을 수행하고 있다.

