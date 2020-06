코스피, 기관 순매수에 9거래일 연속 오르며 2190선 마감

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 기관 투자자의 순매수에 힘입어 2190선으로 올라서며 9거래일 연속 상승세를 이어갔다. 코스닥 지수 역시 강보합을 기록하며 5일 연속 오름세를 이어갔다.

10일 하락 출발한 코스피는 종일 보합권에서 등락을 반복하며 혼조세를 보이다 오후 2시께 상승 전환한 이후 상승폭을 다소 키워 전일 대비 6.77포인트(0.31%) 상승한 2195.69로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자자가 2183억원 순매수하며 상승세를 주도했다. 반면 개인과 외국인 투자가는 각각 1685억원, 508억원 순매도했다.

업종별로는 음식료품(2.86%), 의약품(2.40%), 서비스업(1.93%) 등이 올랐고, 전기가스업(-2.41%), 은행(-2.09%), 운송장비(-0.93%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 704,000 전일대비 28,000 등락률 +4.14% 거래량 280,255 전일가 676,000 2020.06.10 15:30 장마감 close (4.14%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 7,500 등락률 +2.95% 거래량 1,568,115 전일가 254,500 2020.06.10 15:30 장마감 close (2.95%), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 822,000 전일대비 22,000 등락률 +2.75% 거래량 126,851 전일가 800,000 2020.06.10 15:30 장마감 close (2.75%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 244,000 전일대비 6,500 등락률 +2.74% 거래량 1,425,708 전일가 237,500 2020.06.10 15:30 장마감 close (2.74%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 268,500 전일대비 5,000 등락률 +1.90% 거래량 988,689 전일가 263,500 2020.06.10 15:30 장마감 close (1.90%) 등이 상승한 반면 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 337,718 전일가 214,500 2020.06.10 15:30 장마감 close (-1.63%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 1,500 등락률 -1.33% 거래량 570,149 전일가 112,500 2020.06.10 15:30 장마감 close (-1.33%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 500 등락률 -0.45% 거래량 1,369,868 전일가 112,000 2020.06.10 15:30 장마감 close (-0.45%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,371,000 전일대비 3,000 등락률 -0.22% 거래량 28,585 전일가 1,374,000 2020.06.10 15:30 장마감 close (-0.22%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 10종목을 포함해 357종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 500종목은 내렸다. 55종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 5거래일 연속 오르며 상승 흐름을 이어갔다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 장 초반 혼조세를 보이다 오전 10시께 상승 전환한 이후 꾸준히 상승폭을 키워 전 거래일 대비 4.80포인트(0.64%) 오른 758.62로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 개인 투자자가 각각 602억원, 227억원 순매수한 반면 기관 투자자는 496억원 순매도했다.

업종별로는 금융(2.71%), 제약(2.14%), 유통(2.00%) 등이 올랐고, 금속(-1.83%), 방송서비스(-1.66%), 건설(-1.55%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 63,000 전일대비 2,700 등락률 +4.48% 거래량 2,440,768 전일가 60,300 2020.06.10 15:30 장마감 close (4.48%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 101,500 전일대비 2,700 등락률 +2.73% 거래량 4,401,992 전일가 98,800 2020.06.10 15:30 장마감 close (2.73%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 120,800 전일대비 2,200 등락률 +1.85% 거래량 503,314 전일가 118,600 2020.06.10 15:30 장마감 close (1.85%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 109,000 전일대비 600 등락률 +0.55% 거래량 844,485 전일가 108,400 2020.06.10 15:30 장마감 close (0.55%) 등이 상승했다. 반면 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 67,400 전일대비 2,800 등락률 -3.99% 거래량 996,100 전일가 70,200 2020.06.10 15:30 장마감 close (-3.99%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 230,400 전일대비 8,400 등락률 -3.52% 거래량 341,508 전일가 238,800 2020.06.10 15:30 장마감 close (-3.52%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 120,900 전일대비 2,500 등락률 -2.03% 거래량 118,049 전일가 123,400 2020.06.10 15:30 장마감 close (-2.03%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 418,400 전일대비 6,600 등락률 -1.55% 거래량 14,177 전일가 425,000 2020.06.10 15:30 장마감 close (-1.55%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 7종목을 포함해 520종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 750종목은 내렸다. 65종목은 보합을 기록했다.

