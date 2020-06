코레일, 전철 누적 이용객 300억명 돌파… 개통 46년 만

[아시아경제 이춘희 기자] 광역철도가 이용객 수가 300억명을 넘어섰다. 1974년 수도권 전철 1호선이 첫 운행을 시작한 지 46년 만이다.

코레일(한국철도공사)은 자사가 운영 중인 광역철도 누적 이용객이 10일 300억명을 돌파했다고 이날 밝혔다.

1974년 8월15일 수도권 전철 1호선이 개통된 지 46년 만이다. 개통 당시 7만8000명이었던 광역철도 하루 평균 이용객은 현재는 42배가량 늘어 326만명에 이른다. 누적 이용객도 1999년 100억명을 달성한 지 12년 만인 2011년 200억명을 달성한 데 이어 다시 9년 만에 300억명을 넘어섰다.

현재 코레일이 운영 중인 광역철도 노선은 수도권 전철 1호선(경부·경인·경원·장항선), 3호선(일산선), 4호선(과천·안산선)을 포함해 분당선, 경의·중앙선, 경춘선, 수인선, 경강선, 동해선 등 총 14개 노선이다. 이 중 1호선은 단일 노선 길이가 200㎞가 넘는 초장거리 노선으로 세계적으로 드문 수준이다.

46년간 광역철도 정차역 수는 29곳에서 263곳으로 9배가량 뛰었다. 영업거리는 74㎞에서 625㎞로 약 8.4배 늘었다. 운행횟수도 하루 215회에서 하루 2539회로 11.8배 증가했다. 그동안 운행거리를 모두 더하면 지구를 5만370바퀴 일주한 셈이다.

코레일은 광역철도 이용객 300억명 돌파 기념으로 '모바일 레일플러스' 교통카드 사용자 300명을 추첨해 충전 쿠폰을 증정할 예정이다. 이외에도 개인 소셜네트워크서비스(SNS)에 축하 메시지 해시태그를 달면 레일플러스 교통카드를 증정하는 등 다양한 이벤트를 진행할 계획이다.

조대식 코레일 광역철도본부장은 "그동안 광역철도를 이용해주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "더 안전하고 편안한 열차 이용을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

