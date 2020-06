삼성證, 업계 최초 WM 예탁자산 200조 돌파

WM 자산 200조원은 250조원 수준인 시중은행 평균 예수금에 육박하는 규모

올해 신규유입 자산 18조원으로 초저금리 속 수익찾기 열풍 실감

유입자산 중 주식 비율 절반 넘어…주식 외 채권, 신탁, 파생결합증권도 증가

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권은 증권업계에서 최초로 리테일(WM) 예탁자산이 200조원을 돌파했다고 10일 밝혔다.

WM 예탁자산은 개인고객을 담당하는 리테일부문에서 자산관리를 맡고 있는 주식과 채권, 종합자산관리계좌(CMA) 등 고객의 자산을 말한다.

9일 기준 삼성증권의 WM 예탁자산은 203조7000억원에 달했다. WM 예탁자산 200조원은 2020년 1분기 기준 4대 시중은행의 평균 예수금인 250조원 수준에 육박하는 규모다. 이는 삼성증권이 지난 2010년 WM 예탁자산 100조원을 돌파한 이래로 10년간 매년 10조원 정도의 자산이 꾸준히 유입된 결과다. 특히 올해는 불과 5개월만에 18조원이 대거 유입되며 200조 달성 시기를 크게 앞당기는데 기여했다.

올들어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 증시 변동성 확대에도 불구하고 시중자금이 대거 몰린 것은 0%대 초저금리 시대가 본격화 되면서 투자자들이 주식과 채권 등을 통해 시중금리+α를 찾아 나서는 적극적인 '머니무브' 움직임을 보인 효과로 분석된다. 삼성증권이 올해 신규 유입된 18조원을 분석한 결과 주식투자의 비중이 절반을 훨씬 상회하는 59.5%를 기록해 '동학개미운동'의 영향이 뚜렷하게 나타났다.

국내 주식 뿐 아니라 해외 주식에 투자하는 고객 비중도 작년 2.8%에서 올해 6.6%까지 높아져 성장 주식을 찾는 움직임이 해외시장으로까지 확장되는 추세를 보였다.

이들이 투자한 주식을 분석해 보면, 국내 주식으로는 삼성전자, 카카오, 삼성SDI, 해외주식으로 알파벳A(구글), 마이크로소프트, 테슬라 순으로 가장 많이 순매수한 것으로 나타나 전반적으로 우량주 위주의 투자를 진행한 것으로 나타났다. 또한 주식과 더불어 채권, 신탁, 파생결합증권 등에도 올들어 5개월간 작년 전체의 90% 수준에 달하는 자금이 유입된 것으로 나타나 주식 일변도의 '동학개미'에서 다양한 자산을 통해 안정된 투자수익을 찾는 '포트폴리오 개미'로 진화해 가는 모습도 확인할 수 있었다.

이와 함께 올들어 일평균 2500명이 넘는 투자자들이 꾸준히 유입돼 5월말까지의 신규 유입 고객이 25만7000명에 달하는 것으로 나타났다. 이는 작년 전체 유입 고객 수 20만명을 5만명 이상 초과한 수준이다.

또한 저금리시대의 대안을 찾는 법인들의 투자 움직임도 눈에 띄었다. 올해 800여개의 법인 계좌가 신규로 개설되면서 리테일부문에서 관리하는 법인계좌의 총 수가 5만개에 육박했다.

신규 유입된 개인 고객의 특성을 살펴보면 언택트(비대면) 트렌드에 따른 비대면 채널의 강세가 두드러졌다. 신규 고객의 90%에 해당하는 23만1000명이 비대면 채널로 거래를 시작했으며 설문조사 결과 이들 중 절반이 넘는 60.5%의 고객이 '이전에 증권사 이용경험이 없었다'고 답해 초저금리에 실망한 '머니무브'현상을 실감케 했다.

연령별로는 과거 2년간 신규 유입된 고객 중 각각 22.9%와 19.8%를 차지했던 20대와 50대 이상 고객 비중이 올해는 각각 26.5%와 24.3%로 나란히 증가해 언택트 열풍으로 인한 20대 젊은 투자자들의 유입과 수익성 제고에 나선 50대 장년층 자산가들의 움직임이 동시에 두드러지게 나타난 결과로 분석된다.

사재훈 삼성증권 리테일부문장(부사장)은 "증권업계 최초로 리테일 자산 200조라는 뜻 깊은 기록을 달성하며 머니무브를 선도할 수 있었던 것은 급변하는 시장 트렌드나 IT 발전으로 인한 디지털화 등 다양한 환경 변화속에서도 삼성증권의 전문성을 믿고 한결같이 신뢰를 보내준 고객 분들 덕분"이라며 "고객들의 다양한 수요에 맞춰 더욱 깊이 있는 투자정보와 편리한 맞춤형 자산관리 서비스를 제공함으로써 고객의 더 나은 삶에 기여하는 최고의 동반자가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

