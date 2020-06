"코로나19 여파 '온라인 수업' 학생 간 교육격차 심화"

사교육걱정없는세상, 1000명 대상 설문 조사

65.4%, 온라인 수업만으로 학습 내용 잘 이해 못 한다

입법 마련 시급…63.8%

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 진행된 '온라인 수업'이 학생 간 교육 격차를 심화시킬 수 있다는 여론 조사 결과가 나왔다.

교육 시민단체 사교육걱정없는세상은 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 이러한 내용을 담은 설문 조사를 실시해 9일 결과를 발표했다. '온라인 수업으로 인해 부모의 학력과 경제력이 학생들 교육 격차에 큰 영향을 미치게 됐다'라는 주장에 대해 '동의한다'라는 응답은 62.0%로 조사됐다. '동의하지 않는다(32.4%)'보다 2배가량 높은 수치다. 특히 취학 자녀를 둔 연령대인 40대와 50대에서 동의한다는 응답이 각각 63.8%, 66.5%로 전체 대비 높았다.

'온라인 수업만으로 학생들이 학습 내용을 잘 이해할 수 있느냐'라는 질문에도 65.4%가 '잘 이해하지 못할 것'으로 응답했다. 해당 질문은 지역별, 연령대별, 성별, 자녀 유무별, 가구 소득별 등 모든 계층에서 '잘 이해하지 못할 것'이라는 응답이 '잘 이해할 것'이라는 답보다 높았다. 특히 초중고 자녀를 둔 응답자의 10명 중 7명이 잘 이해하지 못할 것이라고 답했다.

코로나19로 유발되는 교육 격차 해소를 위해 교육 관련 법령을 우선적으로 제정해야 한다는 찬성 의견도 63.8%로 3분의 2를 넘었다. 지역별로 찬성 응답은 부산·울산·경남(79.1%)이 가장 높고 경기·인천(68.9%), 서울(66.6%)이 전체 대비 높았다.

사교육걱정없는세상은 "부모의 배경이 대물림되는 구조를 파악하고 이를 차단하는 정책을 펼치기 위한 특별법을 제정해야 한다"며 "블라인드 채용 방식을 전체 기업과 입시에 적용하고, 일정 성적 이상이면 대학 입학 자격을 제공할 수 있도록 관련 법을 만드는 한편 영·유아 조기 사교육을 제한하는 아동 인권법도 제정해야 한다"고 주장했다

