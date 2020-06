필로시스헬스케어, 코로나19 진단키트 인허가 등록 위한 제품 공급

[아시아경제 박형수 기자] 필로시스헬스케어 필로시스헬스케어 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,320 전일대비 60 등락률 +4.76% 거래량 2,577,738 전일가 1,260 2020.06.08 14:09 장중(20분지연) close 가 판매하고 관계사 필로시스가 제조하는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 진단키트 '지메이트 COVID-19'가 전 세계 주요 국가에서 품질 우수성을 인정받고 있다.

필로시스헬스케어는 지난 4월부터 전 세계 주요 10여 개 국가에 약 100만 달러 규모의 지메이트 COVID-19 인허가 등록을 위한 제품을 공급했다고 8일 밝혔다.

수출 대상은 이탈리아, 스위스, 영국 등 유럽 주요 국가를 비롯해 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이집트 등의 국가 연구소와 보건복지부다. 회사 측에 따르면 품질 우수성이 입증된 공식서류 등 주요 서류를 차례로 발급받아 공급을 확대하고 있다.

필로시스헬스케어는 지난달 미국 3개 병원 임상 승인 절차를 마치고 본격적인 미국 내 임상시험을 준비하고 있다. 미국 긴급사용승인(EUA) 신청도 완료했다.

항원방식의 지메이트 COVID-19는 콧물과 가래 등 타액을 이용한 방식을 사용해 검체 채취 과정이 간편하고, 검사 판정에도 많은 시간이 걸리지 않는다. 검사 판정까지 걸리는 시간은 최대 20분이며, 정확성은 약 93% 이상으로 드라이브 스루 등 이동 진료소 활용도가 높다.

필로시스헬스케어 관계자는 "지메이트 COVID-19는 빠른 검사 시간과 뛰어난 정확성을 통해 전 세계 주요 국가로부터 인정을 받고 있다"며 "품질 우수성을 입증한 공식서류 발급 등으로 공급은 늘고 있다"고 설명했다.

