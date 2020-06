속보[아시아경제 김가연 기자] 쿠팡 부천 물류센터에서 근무한 50대 여성이 자가격리 중 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

인천시 계양구는 귤현동 주민 A(57·여)씨가 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다고 8일 밝혔다.

A씨는 쿠팡 부천 물류센터 근무자로 지난달 27일 코로나19 검사에서 음성 판정을 받은 뒤 자가격리 중이었다.

그는 자가격리 해제를 하루 앞두고 보인 발열 증상에 계양구 보건소 선별진료소를 방문해 검체 검사를 받았으며 양성으로 판정됐다.

