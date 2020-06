경찰, 9세 여아 아동학대 수사 … 계부 프라이팬에 손 지져

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 가방에 갇혔다 숨진 9살 아이와 비슷한 사건이 경남 창녕에서 벌어져 경찰이 수사를 벌이고 있다.

경남 창녕경찰서는 자신의 딸을 학대한 혐의로 계부인 B 씨(35)와 친모인 C 씨(27)를 불구속 입건해 조사하고 있다고 8일 밝혔다.

이들은 재작년부터 최근까지 자신의 딸 A 양(9)을 상습적으로 학대한 혐의를 받고 있다.

이들 부부의 학대 사실은 지난달 29일 오후 6시 20분쯤 창녕 대합면의 한 편의점에서 눈에 멍이 든 여자아이를 한 시민이 발견해 경찰에 신고하면서 알려졌다.

발견 당시 A 양은 얼굴과 몸에 멍 자국이 있었으며 손가락 등에도 심한 상처가 나 있었던 것으로 전해졌다.

경찰에 따르면 A양은 계부로부터 프라이팬에 손가락을 지지는 등 2년여 동안 상습적인 학대를 당했다. 친모인 C 씨는 수년 전부터 조현병을 앓고 있었던 것으로 밝혀졌다. 학대를 당한 A 양은 현재 한 아동기관의 보호를 받고 있다.

경찰은 A 양이 입은 상처에 대한 의사 진단 등을 통해 가해 부부를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

