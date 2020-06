'언택트여행의 일상화' … 경북도, 유튜브 영상 공모전

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 8일부터 7월 31일까지 경북문화관광공사와 공동으로 '경북여행 유튜브 영상 공모전'을 마련한다고 7일 밝혔다.

참가 희망자는 청정·안전·힐링 테마 영상을 제작해 본인의 유튜브 계정에 필수 해시태그 '#경북힐링여행#경북여행영상#언택트관광경북'와 함께 업로드한 뒤 참가신청서를 메일로 제출하면 된다.

선정결과는 8월 14일 경북나드리 홈페이지를 통해 발표된다. 당선자에게는 대상 1명에게 상금 500만원, 최우수상 2명 상금 300만원, 우수상 3명 상금 100만원, 장려상 5명 상금 50만원, 가작 10명 호텔리조트 숙박권 등이 주어진다.

자세한 내용은 경북나드리 홈페이지와 경북나드리 공식유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

김상철 문화관광체육국장은 "포스트 코로나 시대에 가장 중요한 것은 안전이며, 안전은 낯선 사람, 장소, 사물과의 언택트다. 이러한 언택트 여행이 일상화가 되고 있는 상황에서, 안전하고 깨끗한 힐링 관광지를 발굴하기 위해 이번 공모전을 기획했다"며 많은 크리에이터들의 참여를 당부했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr