키스뉴욕 '썸머패디', 클리오 '물광틴트'[뷰티新]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 3초 만에 젤네일이 완성되는 '키스뉴욕'이 쿨한 '썸머 페디 7'종을 선보인다. 클리오가 유리알처럼 맑은 물광 틴트 10종 컬러 쉐이드를 출시했다.

키스뉴욕 '썸머페디 7종'

붙이는 젤 네일 ‘키스뉴욕’에서 힙 게이지를 수직으로 끌어올려주는 ‘썸머 페디 컬렉션’ 7종을 출시했다.

‘썸머 페디 컬렉션’은 영롱보스 자개, 시선 강탈 글래스, 귀여움 게이지 폭발 깅엄체크 디자인을 더해 발끝만 쳐다봐도 삐져나오는 내적 기쁨을 유발하는 원터치 리얼 젤 페디팁이다. 굽거나 말릴 필요 없이 꾹 눌러 붙이면, 언제 어디서나 네일숍에서 받은 듯한 고광택, 고퀄리티 리얼 젤 페디가 3초 만에 완성된다.

클리오 '물광 발색 틴트'

스트릿 컨피던스를 지향하는 메이크업 브랜드 '클리오'가 맑은 물광 발색을 선사하는 ‘멜팅 듀이 틴트’ 10종을 출시했다.

자유롭고 힙한 클리오만의 스트릿 무드를 담은 ‘멜팅 듀이 틴트’는 유리알처럼 가볍고 촉촉한 텍스처가 탱글한 립 메이크업을 연출해주는 물광 틴트로, 색소·워터·오일의 배합 비율이 맑고 선명한 컬러 연출에 도움을 주며, 발색이 오랜 시간 지속되는 것이 특징인 제품이다.

?뿐만 아니라 클리오 ‘멜팅 듀이 틴트’에는 연꽃 추출물·프로방스 장미꽃 추출물·로즈힙 열매 추출물이 함유돼 입술의 촉촉한 수분감에 도움을 주며, 바른 뒤 일정 시간 후에도 끈적임 걱정 없이 사용이 가능하다.

?총 10가지 컬러 쉐이드로 이뤄진 해당 제품은 우아한 브릭 레드 컬러의 ▲01 레드 레더, 코랄 레드 톤의 ▲02 플래시 모먼트, 밝은 오렌지 빛의 ▲03 히비스커스티, 리얼 토마토 레드 ▲04 레드 마티니, 브라이트 체리 컬러의 ▲05 로우 체리, 분위기 있는 핑크 코랄톤의 ▲06 코랄 오로라 등 쨍한 썸머 메이크업을 위한 다양한 색상 구성에 캘리포니아 무드의 패키지로 선보인다.

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr