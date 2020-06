무안군, 시설채소 폭염피해 예방 첨단 스마트시설 보급

생육장해 예방, 품질향상 및 노동시간 절감 효과

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군(군수 김 산)은 온난화, 폭염 등 이상고온에 의한 개화 및 수정불량, 광합성 저하 등 생육장해 예방을 위한 온도저감기술을 보급한다고 5일 밝혔다.

이번 신기술 보급 사업인 ‘이상고온 대응 시설채소 온도저감기술’은 삼향읍 시설채소 연구회(회장 강성욱)에 시범사업으로 지원한다.

0.9㏊ 규모로 설치되는 포그분무 스마트 시설은 에어포그, 차광제, 알루미늄스크린 등 온도저감기술로 시설채소 폭염피해와 생육장해 예방에 효과적이다.

여름철 고온기에는 하우스를 환기하더라도 온도가 35∼40℃에 달하기 때문에 작물이 스트레스를 받아 개화와 수정불량, 광합성 저하 등 생육장해를 입어왔다.

이번 온도저감기술의 보급으로 고온기 시설 내의 온도가 5∼10℃ 감소하고 습도는 28% 상승하기 때문에 고온기에도 적정온도로 조절할 수 있으므로 수량의 증대와 품질 향상뿐 만 아니라 포그분무 스마트 시설로 방제까지 가능해 노동횟수와 시간도 절감될 것으로 기대하고 있다.

무안군 관계자는 “여름철 고온이 심해지는 만큼 새로운 기술들을 도입해 고온기에도 안정적인 작물 생산이 가능하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

