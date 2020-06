[신간 안내] <투자은행의 눈으로 보라> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆투자은행의 눈으로 보라= 세계 경제를 움직이는 기업의 뒤에는 언제나 골드만삭스, 모건스탠리, JP모건 등 투자은행이 있다. 투자은행의 시각에서 바라보면 기업과 금융, 경제를 이해하기가 훨씬 쉽다. 특히 돈의 흐름, 시장의 흐름을 파악하려면 투자은행부터 이해하는 게 필수다. 투자은행이 어떤 일을 하는지, 특히 어떤 가치에 주목하는지 알려준다.(김지훈 지음/원더박스)

◆요즘 애들을 위한 슬기로운 재테크 생활= 기성 세대의 재테크는 사지 않고 먹지 않으며 무조건 모으는 방식이었다. 한편 밀레니얼 세대의 재테크는 '쓸 땐 쓰고 모을 땐 모으는' 방식이다. 따라서 반드시 효율적인 돈 관리 노하우가 필요하다. 2030에게 꼭 필요한 재테크 지식, 경제ㆍ부동산 지식, 당장 시작할 수 있는 투자 방법 등을 담았다.(조혜경 지음/원앤원북스)

◆슈퍼리치는 해외주식에 투자한다= 해외주식 투자에 대한 관심이 뜨겁다. 슈퍼리치뿐 아니라 개인투자자들도 해외주식에 눈을 돌리고 있다. 해외주식에 관심 있는 개인투자자에게 슈퍼리치의 투자 방법을 알려준다. 슈퍼리치들은 글로벌 1위 기업을 엄선해 분산 투자한다. 포트폴리오는 원화로만 구성하지 않고 최소 3개국 이상의 통화를 보유한다.(전래훈 지음/북스톤)

박병희 기자 nut@asiae.co.kr