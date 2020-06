[포토]배달음식점에 최저가 갑질한 요기요

배달주문 앱 요기요가 배달음식점에 '앱 주문 최저가'를 강요했다가 과징금을 물게 됐다. 공정거래위원회는 배달음식점에 최저가 보장제를 강요하고 이를 어기면 계약 해지 등 불이익을 준 요기요에 시정명령과 함께 과징금 4억6800만원을 부과한다고 밝혔다. 2일 서울 성동구 요기요플러스 앞에 배달 오토바이가 주차돼 있다. /문호남 기자 munonam@

