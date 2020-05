문삼화 신임 서울시극단장 "젊은 연극으로 관객과 소통"

주요 작품으로는 '라이방', '세 자매', '일곱집매', '바람직한 청소년', '뮤지컬 균' 등이 있다. 특히 기지촌 여성의 아픔을 담담히 그린 '일곱집매', 문제적 청소년으로 인식되는 주인공들의 성장통을 담은 '바람직한 청소년'은 현대 사회의 모습과 문제를 등장인물의 탁월한 심리 묘사와 연출로 많은 화제를 낳았다. 2013년 서울연극제 우수작품상과 여자연기상, 한국연극 BEST 7, 2014년 김상열 연극상, 2017년 올해의 연출가상을 수상하는 등 다수의 작품에서 특유의 섬세한 연출력을 인정받았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.