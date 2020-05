한섬, 온라인 편집숍 EQL 론칭 "밀레니얼 공략"

한섬은 이와 함께 월간 테마 마케팅을 통한 콘텐츠 차별화에도 나선다. 매월 새로운 테마에 맞는 감각적인 아이템을 선정해 제안하고, 기존 브랜드들과 협업해 EQL 전용 상품도 개발할 예정이다. 오는 6월에는 '위아 올 이큐엘(We are all EQL)'이란 테마로 스튜디오 콘크리트?프라이노크?에이카화이트?인스턴트펑크?SJYP 등 5개 브랜드에서 20여 개 모델의 단독 캡슐 컬렉션을 선보일 계획이다.

