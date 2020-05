KT, 'Y군인 플러스' 요금제 2종 출시

이성환 KT 5G/기가사업본부장(상무)는 "이번에 선보인 Y군인 Plus 요금제는 현역 장병들이 원하는 미디어 혜택을 강화한 것이 특징"이라며 "군인 고객들이 KT의 다양한 콘텐츠를 통해 사회와 연결되어 있음을 느끼길 바란다"고 밝혔다.

