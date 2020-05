팅크웨어, 가정용 가습기 '블루 벤트 SH-U400' 출시

블루벤트 SH-U400은 KC 인증은 물론 유럽연합 친환경 제품인증 ‘RoHS’(Restrition of Hazardous Substances)를 획득한 제품이다. 진동자를 이용해 초미세 수분입자를 만들어 분무하는 방식으로 작동한다. 4리터 대용량 수조를 적용했으며, 최대 30시간까지 연속 사용이 가능하다.

