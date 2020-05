'거짓말' 학원강사 태운 60대 택시기사 부부 확진…열흘간 운행(상보)

C 씨는 지난 12일 발열 증상을 보여 인천적십자병원 선별진료소를 찾았으나, 의사로부터 단순 감기 소견을 받아 검체 검사를 하지 않은 것으로 조사됐다.

또한, A 씨의 밀접 접촉자로 분류된 아내 C 씨도 이날 확진 판정을 받았다.