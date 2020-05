손태승, 디지털 혁신 승부수…'디지털혁신委' 구축

손 회장은 그룹 내에서 디지털 전략을 최우선으로 하고, 디지털에 그룹의 모든 역량을 집중하겠다는 의미로 'Digital First, Change Everything'을 포스트 코로나 시대에 대비한 새로운 경영 슬로건으로 제시했다.

우리금융그룹은 지난 15일 그룹 디지털 비전 'Digital for Better Life'를 새롭게 선포하고 손태승 회장과 권광석 우리은행장이 함께 이끄는 컨트롤타워 '디지털혁신위원회'를 구축했다고 17일 밝혔다.