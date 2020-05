'코로나19' 여파 글로벌 항공사들도 구조조정 러시

최근엔 보유한 항공기 일부를 매각하거나 퇴출하는 사례도 잇따르고 있다. 미국 유나이티드항공은 지난달 보유 항공기 22대를 세일 앤 리스백(Sale and Lease-back) 방식으로 매각했고, 루프트한자도 두자릿 수 이상의 항공기를 매각할 계획이다. 업계 한 관계자는 "부동산 등 비핵심자산과 달리 핵심자산인 기재매각은 항공사로선 최후의 카드"라면서 "그만큼 상황이 어렵다는 것을 방증하는 것"이라고 설명했다.

