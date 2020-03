은평구 선별진료소 ‘장애인·외국인·노인’ 위한 시각 지원판 비치

의사소통에 도움이 되는 그림 글자판은 AAC(Augmentative and Alternative Communication) 도구 중 하나다. AAC는 보완대체 의사소통의 약자로 말로 표현하기 힘든 사람들을 위해 말을 보완하거나 대체하기 위한 모든 방법이다.

