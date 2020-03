처방전 없는 팬데믹 공포에…'뉴노멀'된 글로벌 증시 연쇄폭락

전문가들은 증시의 연쇄 폭락을 잠재울 방법은 코로나19 확산을 막는 것이라고 강조한다. 칼리버파트너스 창립자인 패트릭 힐리는 "Fed가 무엇을 했든, 무엇을 할 수 있든 문제가 안된다"면서 "시장에서의 거래는 공포와 불확실성을 반영할 것"이라고 말했다. 이어 "오로지 시장을 잠재울 수 있는 유일한 것은 (코로나19) 확진자 수가 줄어드는 것"이라고 지적했다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장도 이날 기자회견에서 "모든 국가에 우리가 보내는 간단한 메시지는 '검사, 검사, 검사(test, test, test)'"라고 거듭 강조했다. 그는 "모든 의심 경우에 테스트하고 양성일 경우 그들을 격리, 증상이 발생하기 이틀 전부터 밀접 접촉한 사람들이 누군지 찾아내 검사하라"고 강조했다.

