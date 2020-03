트럼프 대통령, 코로나19 검사 곧 받을 듯

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 오후 백악관 로즈가든에서 기자회견을 열고 국가비상사태 선포했다. 코로나19 관련 질문을 받고 "조만간(fairly soon) 검사를 받을 수 있다"고 답했다.

