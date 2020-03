코로나19 확산에 세계 최대 영화산업 박람회도 취소

[아시아경제 이종길 기자]세계 최대 영화 산업 박람회가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 취소됐다. 전미극장주협회(NATO·National Association of Theatre Owners)가 매년 미국 라스베이거스에서 개최하는 시네마콘이 그것이다. 전 세계 극장주와 할리우드 메이저 스튜디오는 물론 영화 장비 관련 업체 등이 대거 참여해 새로운 기술을 선보인다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.