캠페인 속 현아는 CK ONE 캘빈클라인 진과 언더웨어를 입고 자신의 개성과 다양한 매력을 에너지 넘치게 표현하며 그녀의 평소 섹시한 이미지와 더불어 발랄하고 장난스러운 모습까지 공개하며 매력을 발산했다.

현아는 글로벌 라이프 스타일 브랜드 캘빈클라인(CALVIN KLEIN)의 CK ONE 아시아 캠페인을 통해 젠더리스한 데님&언어웨어룩을 선보였다.