[클릭 e종목]"지누스, 매트리스·가구 매출 확대 기대"

한경래 대신증권 연구원은 “인도네시아 2공장에서 미국 반덤핑 관련 우회 수출 회피를 위해 중국산 매트리스 원재료를 비 중국산으로 변경하는 과정에서의 원가 및 인건비가 증가했다”며 “4분기 매출 원가율은 IT, 마케팅 등 인력 채용 확대로 70.2%를 기록했고, 종업원 급여는 전 분기보다 43% 늘었다”고 밝혔다.

