백수 누리고 떠난 '할리우드 전설'

고인은 '형사 이야기(1951)'에서 통제할 수 없는 경찰관 짐 맥러드, '악당과 미녀(1952)'에서 과대망상적인 영화제작자 요나단을 맛깔나게 연기해 극찬받았다. '열정의 랩소디(1956)'에 출연해 광기의 경계를 불안하게 떠도는 빈센트 반 고흐까지 설득력 있게 표현해 할리우드 캐스팅 1순위로 자리잡았다. 강렬한 연기는 서부극에서도 빛을 발했다. 'OK 목장의 결투(1957)'의 폐병 환자 닥 할리데이와 '용감한 자는 외롭다(1962)'의 카우보이 잭 번즈가 대표적인 예다.

