반도건설, 美 LA에 아파트 짓는다…9년만에 해외 주택사업 재진출(종합)

반도건설 관계자는 "LA 한인타운의 랜드마크로 건설될 'The BORA 3170'주상복합은 두바이 유보라타워에 이어 미국에서 해외사업의 새로운 성공모델을 제시하게 될 것"이라며 "앞으로 양질의 사업지 발굴을 통해 미국 및 유럽 등에서 해외사업의 활로를 개척해 나갈 것"이라고 말했다.

반도건설은 미국에서도 '유보라' 브랜드의 명성을 이어가기 위해 'The BORA'라는 프로젝트명을 사용했다. 향후 사업에서도 이 브랜드를 유지해 미국시장에 아파트 브랜드의 인기를 만들어 나간다는 방침이다.