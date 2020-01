“IBM, 레드햇과 시너지 기대감 확대… 향후 실적 통한 확인은 필요”

그러나 “레거시 IT 사업의 역성장을 상쇄할 정도의 의미있는 실적 모멘텀과 경쟁력 여부는 아직 충분히 입증되지 않았기 때문에 향후 실적을 통해서 확인이 필요해 보인다”며 “주가 역시 이러한 확인 작업이 선행돼야 상승세를 얻을 수 있을 것으로 보인다”고 분석했다.

사업부별 매출 성장은 전통방식의 IT 비중 차이에 따른 기존 방향성을 그대로 보여줬다는 평가다. 신규 소프트웨어 출시와 ‘레드햇’과의 시너지 효과로 클라우드&인지적 솔루션 사업부는 9% 성장했지만 레거시 IT 비중이 높은 기술지원 사업부는 4% 감소했다.