트럼프 對이란 군사행동 보다 제재 무게…"48시간내 발표"(종합)

사우디를 긴급 방문한 폼페이오 장관 역시 기자들과 만나 "지금껏 보지 못한 규모의 공격이자, 사우디에 대한 직접적 전쟁 행위(act of war)"라며 "언제든 이런 종류의 전쟁 행위에 당할 수 있다"고 주장했다. 이 같은 발언은 사태 이후 미 당국자에게 나온 목소리 중 가장 강경하다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

CNN방송 등에 따르면 트럼프 대통령은 18일(현지시간) 로스앤젤레스에서 기자들과 만나 "이란에 매우 중대한 제재를 가할 것"이라며 "구체적인 내용은 48시간 내 발표하겠다"고 밝혔다. 그는 군사적 행동 가능성에 대해 "많은 옵션이 있다. 최후의 옵션이 있고 그보다 덜한 옵션들이 있다"면서도 "최후의 옵션은 전쟁에 돌입하는 것(go in war)을 의미한다"고 설명했다.