16만 G밸리인들 축제 'G밸리 WEEK' 개최

G밸리는 금천구?구로구에 위치한 서울디지털산업단지 약칭이다. 국내 최초의 국가산업단지로 1980년대 제조업을 중심으로 대한민국 초기 산업화를 이끌었으며, 지금은 첨단 IT 중소벤처기업 등 약 1만2000개 기업체와 약 16만명의 종사자들이 모여 있는 국내 최대 중소벤처기업 클러스터로 자리매김했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.