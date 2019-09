카카오M 영화 제작한다…월광·사나이픽쳐스 인수

앞서 카카오M은 국내 최대 규모 매니지먼트사들의 지분을 인수하기도 했다. 이병헌·한효주의 BH엔터테인먼트, 공유·전도연의 매니지먼트숲, 뱍서준의 어썸이엔티, 김태리의 제이와이드컴퍼니, 김소현의 이앤티스토리엔터테인먼트, 이광수·이동욱의 킹콩 by 스타쉽 등이다. 최근 이들 매니지먼트사들이 공동으로 참여하는 대규모 신인배우 발굴 오디션을 여는 등 다양한 사업을 전개한다. 카카오M 측은 “이번 인수를 통해 TV 드라마와 디지털 숏폼(short-form)에 이어 영화 제작까지 사업 영역을 확장할 계획”이라고 했다. “각사의 장점을 기반으로 플랫폼과 장르를 넘어서는 과감한 시도를 통해 색다른 카카오M만의 콘텐츠를 선보이겠다”고 했다.

