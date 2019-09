'신동엽 vs 김상중' 술·담배 유해성 두고 설전 벌여

지난 14일 방송된 SBS 추석특집 '신동엽 VS 김상중 - 술이 더 해로운가, 담배가 더 해로운가'에서는 술과 담배의 유해성을 두고 설전을 벌이는 신동엽과 김상중의 모습이 그려졌다.

사진=SBS 추석특집 '신동엽 VS 김상중 - 술이 더 해로운가, 담배가 더 해로운가' 캡처