'매트릭스·외부수혈'…손태승의 조직 체질개선 실험

은행권 특유의 보수적, 배타적인 문화 속에서 '순혈주의' 타파 흐름도 활발하다. 우리금융은 지난 3월 그룹내 IT 컨트롤타워 역할을 하는 ICT기획단을 신설하고 노진호 전 한글과컴퓨터 대표를 ICT기획단장(전무)으로 영입했다. 최근 신설한 미래금융부, 디지털혁신부 부서장에는 각각 삼성증권 출신인 김동준 부장, 다음커뮤니케이션과 신한금융지주에서 근무한 송민택 부장을 수혈했다.

우리금융은 앞서 디지털 부문에서도 매트릭스 체제 구축에 나섰다. 지난 4월 우리금융의 IT 자회사인 우리에프아이에스의 이동연 대표에게 우리은행 최고정보책임자(CIO)를 겸임하도록 한 것이다. 빠르게 변화하는 디지털 환경에 대응하고, 전산 장애 사고를 막는 등 안정적인 IT 서비스를 제공하도록 하기 위함이다. 은행 IT그룹 산하에 IT기획단을 신설해 김성종 IT기획단장(상무)이 우리에프아이에스 은행서비스그룹장을 겸임하도록 한 것도 같은 맥락이다.