[굿모닝 증시]연준, 금리 인하로 주식시장 불 지필까?

미·중 무역분쟁의 장기화로 인해 센티멘트가 지배하는 시장 분위기에서 그래도 방어적인 것은 펀더멘털이 뒷받침되는 섹터다. 2분기 실적 역시 부진한 모습이 예상돼 실적 개선이 나타날 것으로 전망하는 섹터에 관심이 커질 것으로 판단한다. 따라서 고배당 종목과 함께 미디어/교육, IT HW, 호텔/레저, 자동차 섹터에 대해 관심을 두는 전략이 적절하다.

