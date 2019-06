여성가족부-KB국민은행·KB증권 성별균형 자율협약 체결

KB국민은행은 본부 부서에 여성 팀장을 최소 1명 이상, 전체 팀장급에 여성을 30% 이상 임명하도록 주요 보직과 관리직의 성별 균형을 맞추기 위해 노력해왔다. 과거 영업점 개인고객 상대에 집중됐던 여성 직무를 다양화 하기 위해 '기업금융전문가' 과정과 '여신심사역' 및 '투자은행(IB) 심사역' 과정에 여성을 30% 이상 선발하고 있다. 그 결과 KB국민은행 여성 임원 비율은 지난 4년간 3.3%포인트 이상 확대됐으며 부점장급 이상 여성 비율도 2.6%포인트 확대됐다. KB국민은행은 이 외에도 출산휴가를 법정기간 보다 20일 긴 110일을 부여하고 있으며 임신기 단축 근무와 피씨온오프를 통해 야근 금지, 육아휴직 복지자 대상 필수교육을 통해 복직시 조기 적응도 돕고 있다. 또 '자녀와 함께(위키드 with kids)' 프로그램을 개설해 직원이 교육 받는 동안 자녀는 과학, 미술, 음악, 체육 등 프로그램에 참여가 동시에 가능하도록 경력개발을 지원한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.