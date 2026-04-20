추경 예산으로 확보한 5500억 추가 정책자금 공급

긴급경영안정자금에 '중동전쟁 피해기업' 사유 신설

중동전쟁 장기화로 경영에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 중소벤처기업부가 정책자금 5500억원을 추가로 지원한다고 20일 밝혔다.

중동 전쟁으로 인해 수급 차질을 겪고 있는 여수국가산업단지 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중기부가 추가경정예산을 통해 추가로 공급하는 중소기업 정책자금은 ▲긴급경영안정자금 2500억원 ▲신시장진출지원자금 1000억원 ▲혁신창업사업화자금 1500억원 ▲재창업자금 500억원이다.

중기부는 유동성 공급 강화를 위해 긴급경영안정자금에 '중동전쟁 피해기업' 경영애로 사유를 신설한다. 중동지역 수출입 의존도가 높은 중소기업과 석유화학 공급망 중소기업 등이 지원 대상이 될 수 있다. 예를 들어 1회용 주사기, 어망·부표 등 플라스틱 제품을 생산하는 중소기업이 포함된다.

중기부는 '중동전쟁 피해기업' 사유에 해당하는 중소기업에 대해 우량기업 기준인 자본 200억원 또는 자산 700억원 초과 기업 등에 대해 지원제한, 경영애로 규모 요건인 매출액 또는 영업이익 10% 이상 감소 기준을 적용하지 않고 수시신청·접수를 받아 신속히 지원한다는 계획이다. 대출한도는 10억원 이내이며, 대출기간은 5년 이내이며 금리는 2분기 기준 3.64%다.

수출 중소기업들이 수출국을 다변화할 수 있도록 지원하기 위해 신시장진출지원자금도 추가 공급한다. 대외 불확실성으로 인해 기존 수출국가로의 수출에 어려움을 겪는 중소기업이 수출국 다변화를 추진하는 경우에도 우량기업 기준 예외를 적용한다. 대출 한도와 기간은 운전자금의 경우 10억원 이내·5년, 시설자금은 30억원 이내·10년이다. 그밀는 정책자금 기준 금리(2분기 기준 3.14%)를 적용한다.

중기부는 인공지능(AI), 딥테크 등 혁신기술 분야 창업기업에 혁신창업사업화자금 지원도 확대한다. 창업생태계에 활력을 제고하고, 성실 실패 기업인의 재도전을 돕는 재창업자금 공급도 늘린다. 두 자금의 대출 한도는 운전자금 5억원, 시설자금 60억 이내다. 2분기 기준 혁신창업사업화자금 금리는 2.84%, 재창업자금 3.14%다.

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정책자금에 대한 상세한 내용과 신청 절차 등은 중기부와 중소벤처기업진흥공단 홈페이지에서 중소기업 정책자금 융자계획 공고를 통해 확인할 수 있다. 중동전쟁 피해기업의 긴급경영안정자금 수시신청과 접수는 오는 21일부터 시행한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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