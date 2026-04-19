19일 조대부고서 4·19혁명 66주년 기념식



강기정 광주시장이 4·19혁명 66주년 기념식에서 5·18민주화운동 정신의 헌법 전문 수록 필요성을 다시 강조했다.

강 시장은 19일 조선대학교부속고등학교에서 열린 제66주년 4·19혁명 기념식에서 "4·19혁명 정신을 이어받아 5·18민주화운동 정신을 헌법 전문에 반드시 담겠다"며 "5월 국회에서 헌법 개정안이 통과되고 6·3 지방선거와 동시에 개헌이 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

강기정 광주광역시장이 19일 4·19혁명 기념일을 맞아 광주공원 내에 있는 4·19기념탑에 헌화를 하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

강 시장은 이날 기념식 장소의 역사적 의미도 짚었다. 그는 "4·19혁명 정신이 살아 있는 시대정신으로 미래세대에게 온전히 전해지기를 바라는 마음으로 시위에 참여했던 고등학교에서 기념식을 개최하고 있다"며 "조대부고는 4·19혁명 당시 가장 적극적으로 참여했던 학교 가운데 한 곳"이라고 말했다.

이어 "고등학생 시위를 처음 준비했던 학생 가운데 한 사람이 당시 조대부고 3학년 전만길 학생이었고, 19일 낮 12시경 수많은 조대부고 학생들이 거리로 나섰다"며 "이들이 66년 전 민주주의를 위해 정의롭고 용감하게 싸웠기에 헌법 전문에 4·19 민주 이념이 새겨져 있다"고 말했다. 그러면서 "4·19정신을 이어 5·18정신도 헌법 전문에 수록하겠다"고 재차 강조했다.

이날 기념식은 '희생을 기억하고, 정의를 이어가다'를 주제로 국민의례, 4·19 기록영상 상영, 조대부고 학생들의 정신계승 결의문 낭독, 기념공연, 기념사 순으로 진행됐다. 행사에는 강 시장을 비롯해 장숙남 광주지방보훈청장, 고종채 4·19민주혁명회 광주·전라지부장, 김정순 4·19혁명희생자유족회 광주전라지부장, 장길만 4·19혁명공로자회 광주호서지부장과 학생·시민 등 200여명이 참석했다.

기념식은 4·19혁명 시위 참여 학교인 조대부고 교정 내 4·19혁명 기념탑 앞에서 열렸다. 광주시는 민주주의 역사를 미래세대와 나누기 위해 당시 시위 참여 학교를 순회하며 기념식을 이어오고 있다. 2024년에는 광주고등학교, 2025년에는 광주공업고등학교에서 각각 개최됐다.

이날 행사에서는 조대부고 밴드 동아리 학생들이 그대에게 공연을 펼치며 선배들의 민주정신을 기렸다.

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한편 기념식에 앞서 이날 오전 9시 10분에는 광주공원 내 4·19혁명 기념탑에서 강 시장과 장숙남 청장, 최승복 광주시교육청 부교육감, 지역 국회의원과 시의원, 4·19 공법단체장 등 30여 명이 참석한 가운데 참배 행사가 진행됐다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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