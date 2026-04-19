경북 영양 산불 1시간 만에 주불 진화…헬기 9대 투입

19일 오전 10시 35분께 경북 영양군 수비면 오기리 야산에서 불이나 1시간여 만에 진화됐다.

이날 산림 당국은 화재 현장에 진화를 위한 인력 88명, 헬기 9대, 차량 31대 등을 투입했으며, 1시간 10분 만인 오전 11시 45분께 주불 진화를 마쳤다.

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당국은 나머지 진화 작업 종료 후 정확한 피해 면적과 재산 피해 등을 조사할 방침이다.

산림 당국은 "작은 불씨도 소홀히 할 경우 대형산불로 확산할 위험이 있다"며 쓰레기·영농부산물 불법소각 행위 등을 일절 금지할 것을 당부했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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