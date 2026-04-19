국민의힘 서울시장 후보로 선출된 오세훈 시장은 19일 "서울은 시민의 꿈이 모인 삶의 터전이자, 대한민국의 자유를 지켜내야 할 최후의 현장"이라며 "자유를 지켜낸 4·19 정신을 이어받아 서울을 지켜내겠다"고 했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "지금 벌어지고 있는 무도한 헌정질서 유린을 민주주의를 지켜낸 선열들이 보신다면 실로 통곡할 노릇"이라면서 이같이 밝혔다.

오 시장은 "66년 전 오늘, 우리가 서 있는 이 땅에서 학생과 시민들은 불의에 맞서 자유를 향해 나아갔다"면서 "선열들이 바랐던 것은 단순한 정권의 교체가 아닌 법과 원칙이 바로 선 나라, 정의와 상식이 흔들리지 않는 사회"라고 했다.

이어 오 시장은 "그러나 지금 우리가 목도하고 있는 현실은 어떤가. 여당은 대통령의 범죄 혐의를 지우기 위해 사법부를 겁박하고 조롱하면서도 국민 앞에 부끄러운 줄을 모른다. 국회에서 공소 취소를 뻔뻔하게 밀어붙이는 폭주가 전 국민에게 생중계되고 있다"면서 "법치주의의 근간이 흔들리면, 그 사회의 정의는 무너진다. 민주주의의 원칙이 흔들리면, 자유와 번영 역시 위태로워진다"고 했다.

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오 시장은 "법과 원칙이 예외 없이 존중받고, 자유와 정의가 상식이 되는 사회, 그것이 바로 4·19 정신을 계승하는 길"이라면서 "저는 이 가치를 반드시 지켜내겠다. 자유롭고 책임 있는 공동체, 성숙한 미래를 향해 흔들림 없이 나아가겠다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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