"與 입법폭주, 선열이 지킨 자유민주주의 근간 무너뜨려"

송언석 국민의힘 원내대표는 19일 4·19 혁명 66주년을 맞아 "국민의힘은 헌법에 명시된 '불의에 항거한 4·19 민주 이념으로 똘똘 무장해 자유롭고 정의로운 모든 시민과 함께 부당한 권력의 폭거에 단호에 맞서 싸우겠다"고 했다.

송 원내대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "오늘은 4·19혁명 66주년이 되는 날입니다. 4·19는 의분을 참지 못한 청년과 시민들이 궐기한 자유민주주의 수호 투쟁이었다"면서 이같이 밝혔다.

같은 당 최보윤 수석대변인도 논평을 내고 "4·19 혁명은 권력이 개인의 전유물이 될 수 없음을 보여준 위대한 역사이나, 우리가 마주한 현실은 선열들이 꿈꾸었던 모습이라고 하기엔 한없이 부끄럽기만 하다"면서 "특히 민의를 왜곡하는 입법 폭주는 선열들이 피로써 지켜낸 자유민주주의의 근간마저 무너뜨리고 있다"고 했다.

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최 수석대변인은 "국민의힘은 권력은 국민으로부터 나온다는 준엄한 가르침을 다시금 되새기겠다"면서 "자유·민주·정의의 가치를 위협하는 모든 시도에 당당히 맞서며, 번영하는 대한민국을 위해 멈추지 않고 정진할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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