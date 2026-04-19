금융위, 상반기 D-테스트베드 참여자 모집…GPU 전형 신설

내달 15일까지 모집…AI 지원 본격화

금융위원회는 20일부터 4주간 '2026년 D-테스트베드' 참여자를 모집한다고 19일 밝혔다.

D-테스트베드는 핀테크 기업과 예비 창업자 등이 한국핀테크지원센터가 제공하는 금융·비금융 결합데이터와 안전한 분석환경을 활용해 혁신 아이디어를 실증·검증할 수 있도록 하는 사업이다.

올해부터는 생성형 인공지능(AI)과 데이터를 활용한 금융서비스 개발 수요가 빠르게 증가하며 고성능 AI 연산 환경을 제공하는 그래픽처리장치(GPU) 지원 전형을 신설했다. 참여기업이 자체 보유 데이터를 활용해 새로운 AI 모델을 개발·검증할 수 있도록 고성능 GPU를 지원해 실전과 유사한 테스트 환경을 제공할 계획이다.

또 데이터 제공 기간을 기존 최대 3년에서 5년까지 확대하고, 외부 데이터 반입 허용·하이브리드 분석 환경 도입 등을 통해 테스트 환경을 한층 개선했다.

상반기 D-테스트베드는 ▲테스트 전형과 ▲GPU 지원 전형으로 구분해 운영되며, 총 25개사 내외의 참여자를 선발할 예정이다.

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D-테스트베드 홈페이지를 통해 온라인으로 참여 신청할 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지를 참고하거나 한국핀테크지원센터로 문의하면 된다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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