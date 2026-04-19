금천구, 저소득 중장년 1인가구 반찬 바우처 '다함께 찬찬찬' 대상자 모집
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50~64세 800명에 월 4만원 지원
20~30일 동주민센터 접수
금천구가 저소득 중장년 1인가구의 식생활을 지원하는 반찬 바우처 사업 '다함께 찬찬찬' 대상자를 이달 20~30일 모집한다.
'다함께 찬찬찬'은 균형 잡힌 식사 지원과 사회적 고립 완화를 위해 금천구가 자체 설계한 특화 복지사업이다. 지원 대상은 관내 저소득 중장년(50~64세) 1인가구 800명으로, 선정된 대상자는 올 7월부터 12월까지 6개월간 지원받는다.
‘다함께 찬찬찬’ 바우처 카드 이용 모습. 금천구 제공.
지원금액은 월 4만원이며, 설·추석 명절에는 각 2만원이 추가 지급된다. 바우처는 전용 카드에 매월 1일 자동 충전되고, 시흥1동·독산3동 전통시장 인근을 중심으로 분포한 가맹점 32곳에서 반찬 구매에 쓸 수 있다. 신청은 주소지 동주민센터를 방문해 접수하면 된다. 자격요건 검토와 선정 절차를 거쳐 최종 대상자를 확정한다.
구는 이 사업이 영양 불균형 해소와 식사 준비 부담 경감은 물론, 가맹점 방문을 통한 외부 활동 증가로 고립감 완화와 고독사 예방에도 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 지역 내 소비 촉진을 통한 소상공인 매출 증대와 골목경제 활성화도 도모한다.
구 관계자는 "'다함께 찬찬찬'은 단순한 식사 지원을 넘어 이웃의 삶을 돌보는 생활밀착형 복지사업"이라며 "소외되는 이웃 없이 구민 모두가 행복하고 지역 경제에도 활력을 불어넣는 상생 복지 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.
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문의는 금천구청 복지정책과(02-2627-2873) 또는 금천통통복지콜센터(02-2627-1004)로 하면 된다.
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